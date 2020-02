Beim SC Paderborn erfolgt die Transferplanung langfristig und unabhängig von der Ligazugehörigkeit. „Wir denken schon jetzt an die nächste und übernächste Saison“, beteuert Sportchef Martin Przondziono gegenüber dem ‚kicker‘. Ein Beispiel sei der 19-jährige Dennis Jastrzembski, der kurz vor Ende des Wintertransferfensters für eineinhalb Jahre von Hertha BSC ausgeliehen wurde. Mit ihm habe man „noch einmal dokumentiert, dass wir nicht nur kurzfristige Lösungen suchen, sondern weitläufiger planen“.

Deshalb bereite ihm auch der mögliche Wiederabstieg in die zweite Liga kein Kopfzerbrechen, so Przondziono: „Wir wissen aber, dass einige Spieler von uns einen Markt haben. Es gab ja schon im Winter lockere Anfragen. Gut ist auf jeden Fall, dass wir den Kader inzwischen auch qualitativ so breit aufgestellt haben, dass wir für alle Entwicklungen vorbereitet sind.“ Erste Kandidaten für einen Verkauf wären Sebastian Vasiliadis (22), Streli Mamba (25) oder Luca Kilian (20).