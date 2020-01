Vor einigen Tagen verabschiedete sich Emiliano Insúa vom VfB Stuttgart, nun hat der Argentinier einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Linksverteidiger schließt sich LA Galaxy an. Über die Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

„Emiliano ist ein erfahrener Verteidiger, der für dekorierte Vereine auf der ganzen Welt gespielt hat“, sagt LA Galaxy-Manager Dennis te Kloese, „wir glauben, dass er unsere Mannschaft in der Defensive verstärken und unserem Verein eine erfahrene Präsenz verleihen wird. Wir freuen uns, Emiliano in unser Team aufzunehmen und sind begeistert, dass er LA Galaxy repräsentieren wird.“

Our first signing of the new year…@EmilianoInsua is &

— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 2, 2020