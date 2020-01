Abel Ruiz verlässt den FC Barcelona in Richtung Portugal. Der 20-jährige Stürmer heuert bei Sporting Braga an. Ruiz wird zunächst verliehen. Im Sommer greift dann eine Kaufpflicht über acht Millionen Euro.

In der aktuellen Saison kam der spanische U21-Nationalspieler bei Barça nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In 19 Spielen gelangen ihm drei Tore.