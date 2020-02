Tottenham Hotspur hat den Vertrag mit dem irischen Nationalspieler Troy Parrott verlängert. Wie der Premier League-Klub mitteilt, bindet sich der 18-jährige Mittelstürmer bis 2023.

Bislang bestritt Parrott zwei Partien für die Profimannschaft der Spurs. Für die A-Jugend erzielte er in der vergangenen Spielzeit beeindruckende 14 Treffer in neun Ligapartien.

We are delighted to announce that @troyparrott9 has signed a new contract with the Club until 2023! #THFC #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 7, 2020