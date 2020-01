Mauro Icardi würde gerne über den Sommer hinaus für Paris St. Germain spielen. Nach dem 6:1-Sieg im Ligapokal gegen die AS St. Étienne am gestrigen Mittwochabend sagte der Torjäger (17 Treffer in 19 Spielen): „Die Wahrheit ist, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Wenn ich die Gelegenheit habe zu bleiben, würde ich mich sehr freuen.“

PSG verfügt über die Option, Leihgabe Icardi am Saisonende für 70 Millionen Euro fest von Inter Mailand zu verpflichten. Der 26-Jährige betont: „Wir haben noch über gar nichts gesprochen. Es sind noch vier bis fünf Monate bis zum Ende der Meisterschaft. Im Mai, wenn die Saison vorbei ist, werden wir uns sicher unterhalten.“