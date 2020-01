Trainer Jorge Jesus kann nicht nachvollziehen, warum sein Arbeitgeber das Ausnahmetalent Reinier für 30 Millionen Euro zu Real Madrid ziehen lässt. Der Coach von Flamengo Rio de Janeiro erklärt gegenüber CMTV: „Reinier darf nicht für 30 Millionen gehen. Benfica macht es großartig, sie verkaufen Spieler über ihrem Marktwert. Bei Flamengo kennt man den Wert seiner Spieler dagegen noch nicht.“

Die ‚Marca‘ hatte am gestrigen Sonntag vermeldet, dass Real den Zuschlag für das 17-jährige Ausnahmetalent erhält. Bei den Königlichen soll Reinier zunächst in der zweiten Mannschaft Fuß fassen und anschließend sukzessive an die Profis herangeführt werden.