Nahezu alle europäischen Topklubs waren in den letzten Monaten hinter Reinier her, nun ist die Entscheidung über seine Zukunft gefallen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, überweist Real Madrid 30 Millionen Euro an Flamengo Rio de Janeiro, um sich die Dienste des brasilianischen Ausnahmetalents zu sichern. An den Spieler selbst fließen nochmal weitere drei Millionen Euro.

In exakt zwei Wochen soll Reinier die Unterschrift unter seinen Vertrag setzen. Es wird der Tag sein, an dem er volljährig wird. Dass sich der 17-Jährige besonders für La Liga begeistert, ließ er bereits vor einigen Tagen durchblicken: „Es ist eine sehr umkämpfte Liga. Ich liebe den spanischen Fußball, weil Brasilianer sich dort gut eingewöhnen.“

Zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant

Die Eingewöhnung an das neue Umfeld soll für Reinier erst einmal in der zweiten Mannschaft der Königlichen vonstatten gehen. Mindestens die Rückrunde soll der Neuzugang unter der Obhut von Vereinslegende Raúl verbringen. Danach soll er perspektivisch eine der Säulen im Santiago Bernabéu werden.

In den vergangenen Monaten versuchten mehrere europäische Schwergewichte, das Tauziehen um das Mittelfeldtalent zu gewinnen. Neben dem FC Chelsea, dem FC Arsenal, dem FC Barcelona, Atlético Madrid, Paris St. Germain und Ajax Amsterdam zählte auch Borussia Dortmund zu den Interessenten.