Für Uwe Rösler war die Entscheidung pro Fortuna Düsseldorf vor einigen Wochen nach eigener Aussage keine schwierige. „Durch meine anderthalb Jahre bei Malmö ist man verstärkt auf mich aufmerksam geworden, auch in Deutschland. Düsseldorf hat mir die Chance geboten, meinen Traum von einem Trainerengagement in der Bundesliga zu verwirklichen, deshalb habe ich keine Sekunde gezögert“, berichtet der 51-Jährige im ‚kicker‘-Interview.

Vor seinem Engagement bei der Fortuna war Rösler nie als Trainer in der Bundesliga beschäftigt. Er coachte stattdessen in Norwegen, England und Schweden. Über gescheiterte Wechsel nach Deutschland sagt Rösler: „Es gab immer mal wieder Anfragen, da war ich aber stets gerade an andere Vereine vertraglich gebunden.“