Suat Serdar lässt sich mit Blick auf seine Vertragsverlängerung zu nichts drängen. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ gibt der 22-Jährige Einblick in seine Zukunftsplanung: „Ich fühle mich wohl auf Schalke. Und was meinen Vertrag angeht: Der läuft noch bis 2022, ich habe keinen Druck.“

In dieser Saison zählt der deutsche Nationalspieler zu den Dauerbrennern beim FC Schalke 04. Mit sieben Bundesligatreffern ist der deutsche Nationalspieler zudem einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Liga. Schon seit 2018 trägt Serdar das Trikot der Königsblauen.