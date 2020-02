Die Sehnsucht von Benfica Lissabon, Renato Sanches nach seinem Wechsel zum FC Bayern München wieder zurückzuholen, war groß. „Zweimal“ habe sein Ex-Klub angefragt, wie der 22-Jährige im Interview mit dem portugiesischen ‚Record‘ erzählt: „Während meiner zweiten Saison bei Bayern und diese Saison, bevor ich nach Lille gewechselt bin.“

Der Mittelfeldspieler hätte gegen eine Rückkehr nichts einzuwenden gehabt: „Ja, ich wäre gerne zurückgegangen. Aber es hat nicht funktioniert.“ Letztlich wechselte Sanches im Sommer für 20 Millionen Euro vom FC Bayern zum OSC Lille. Für den Portugiesen ist es bereits der vierte Klub in vier Jahren. „Wenn ich nicht glücklich bin, suche ich nach dem, was mir gefällt“, so Sanches.