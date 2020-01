Xaver Schlager (22) hat die deutsche mit der österreichischen Bundesliga verglichen. Der Neuzugang des VfL Wolfsburg sagt in der ‚Sport Bild‘: „Mir ist schon klar, dass das eine Stolzfrage ist: Die Deutschen sagen, sie haben eine super Liga, und in Österreich spielen sie Kinder-Fußball. Das schätzen viele falsch ein. Ich habe vorher nicht in einer Dorf-Liga gespielt. In der letzten Saison haben wir mit Salzburg Leipzig zweimal in der Europa League besiegt. Wir haben nicht nur gewonnen, wir waren zweimal spielerisch besser.“

Der Mittelfeldmotor weiter: „Sicher werden Fehler in Deutschland schneller bestraft. Aber am ersten Spieltag gegen Köln hatte ich zum Beispiel so viel Platz im Mittelfeld wie in Österreich nie.“ Schlager war im Sommer für 15 Millionen Euro von RB Salzburg nach Wolfsburg gewechselt. An seinem neuen Klub schätzt er insbesondere die Ruhe im Umfeld, „so kann man sich besser entwickeln“. Als seinen Traumverein nennt Schlager den FC Arsenal.