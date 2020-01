Für Ragnar Ache ist der Wechsel zu Eintracht Frankfurt im Sommer erst der Anfang seiner Karriere. „Mein großes Karriereziel bleiben die Bayern. Auch in der Premier League möchte ich einmal spielen, in der Champions League sowieso“, schwärmt der 21-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Seinen ersten Traum hat sich der gebürtige Frankfurter mit einem Wechsel in seine Heimatstadt erfüllt. „Mein ganzes Leben hatte ich das im Kopf und habe mir immer gesagt, dass ich einmal für Eintracht spielen will“, erklärt der Angreifer. Dass Ache die Rückrunde noch bei Sparta Rotterdam verbringt, ist für ihn kein Problem: „Wenn ich jetzt noch nicht so viel auf dem Feld gestanden hätte, will ich lieber bei Sparta noch mehr Spielzeit bekommen.“