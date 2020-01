Eintracht Frankfurt hat Ragnar Ache von Sparta Rotterdam verpflichtet. Das geben die Adler offiziell bekannt. Der gebürtige Frankfurter unterschreibt einen Vertrag bis 2025 und wird sich im Sommer dem Team von Adi Hütter anschließen. Die laufende Saison wird Ache in Rotterdam zu Ende spielen.

„Dass sich ein Spieler schon in der Vergangenheit häufiger öffentlich zur Eintracht und seiner Geburtsstadt bekannt hat, ist sicher nicht alltäglich und spricht für die Identifikation des Spielers mit unseren Zielen. Ragnar wird unsere Möglichkeiten im Angriff zusätzlich erweitern und uns damit flexibler machen. Er besitzt alle Anlagen, perspektivisch eine gute Rolle bei uns einzunehmen. Dafür bieten wir ihm alle Möglichkeiten und Zeit, die er benötigt, um sich an das Bundesliganiveau zu gewöhnen“, erklärt Sportchef Fredi Bobic.

Ache ist gebürtiger Frankfurter und wurde in Rotterdam ausgebildet. In der laufenden Saison kommt der 21-Jährige auf fünf Tore und drei Vorlagen in 17 Eredivisie-Einsätzen. Im November wurde er erstmalig für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert.