Beim FC Arsenal steht nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Pablo Marí der nächste Transfer für die Abwehr an. Laut ‚The Athletic‘ stehen die Gunners kurz davor, den Transfer von Außenverteidiger Cédric Soares abzuschließen. Der 28-Jährige vom FC Southampton soll noch in den nächsten 24 Stunden bei den Londonern unterschreiben.

Der Portugiese soll zunächst bis Saisonende ausgeliehen werden. Da das Arbeitspapier von Soares in Southampton im Juni ausläuft, kann Arsenal frei über eine Festverpflichtung entscheiden. Im Team von Trainer Ralph Hasenhüttl ist der Europameister von 2016 gesetzt und kommt auf 19 Pflichtspieleinsätze in der laufenden Saison.