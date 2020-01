Der FC Barcelona muss fast bis zum Saisonende auf Stürmer Luis Suárez verzichten. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, fällt der Uruguayer vier Monate lang aus.

Am heutigen Sonntag wurde Suárez am Knie operiert. Von einer so langen Ausfallzeit war im Vorfeld allerdings nicht ausgegangen worden.

[LATEST NEWS]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020