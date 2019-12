Felix Beijmo darf Werder Bremen im Januar endgültig verlassen. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, reist der Außenverteidiger auch nicht mit ins Trainingslager nach Mallorca. Manager Frank Baumann bestätigt dem Portal: „Felix soll in Ruhe nach einem passenden Klub suchen.“

Beijmo kehrt formal erst am 1. Januar von seiner Leihstation bei Malmö FF zu Werder zurück, Verwendung hat man für den 21-jährigen Schweden jedoch nicht. Im Sommer 2018 hatten die Grün-Weißen noch drei Millionen Euro Ablöse für Beijmo an Schweden Djurgardens IF überwiesen.