Der SV Werder Bremen hat eines seiner Eigengewächse mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Grün-Weißen verkünden, erhält der 19-jährige Innenverteidiger Maik Nawrocki ein langfristiges Arbeitspapier.

„Mit Maik konnten wir ein großes Abwehrtalent langfristig an uns binden. Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und freuen uns, dass er auch in den nächsten Jahren im Trikot des SV Werder auflaufen wird“, sagt Sportchef Frank Baumann über den polnischen Jugendnationalspieler, der bislang in der U19 der Bremer zum Einsatz kommt.