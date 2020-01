Tottenham Hotspur könnte auf dem Wintertransfermarkt aktiv werden. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, erwägen die Spurs, einen neuen Mittelfeldspieler per Leihe zu verpflichten. Grund dafür sei der Ausfall von Moussa Sissoko, der mit einer Knieverletzung drei Monate fehlen wird.

Der 30-Jährige nahm in dieser Saison bisher eine zentrale Rolle bei den Londonern ein. Insgesamt stand er bereits in 26 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen dem Franzosen zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.