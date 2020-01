Sven Ulreich will seinen Platz hinter Manuel Neuer nicht kampflos an Alexander Nüber abtreten. „Ich habe beim FC Bayern ab Sommer noch ein Jahr Vertrag und auch in diesem Verein gilt das Leistungsprinzip. Wenn ich bleibe, werde ich alles dafür tun, um hinter Manuel die Nummer zwei zu bleiben. Ich kann versprechen, dass ich mich voll reinhängen werde, sollte ich beim FC Bayern bleiben. Ich scheue keinen Konkurrenzkampf“, so die Kampfansage des Ersatzkeepers der Bayern gegenüber ‚Sport1‘.

Prinzipiell kann sich Ulreich aber auch einen Wechsel vorstellen: „Wenn sich für mich die Möglichkeit ergibt, woanders regelmäßig zu spielen oder zumindest regelmäßiger als hier, dann würde ich wechseln und diesen Schritt machen wollen. Da habe ich auch Lust drauf. Ich bin auch für alles offen und kann mir auch den Schritt ins Ausland vorstellen.“