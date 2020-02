Kevin Volland (27) schielt mit Blick auf die nächste Karrierestation nach England. „Die Premier League“, sagt der Stürmer von Bayer Leverkusen dem TV-Sender ‚Sport1‘, „ist für mich eine sehr interessante Liga. Das Tempo ist extrem hoch, die Liga erfordert viel Laufbereitschaft – das würde mir schon liegen.“

Gleichzeitig schränkt Volland aber auch ein: „Man weiß nie, was passiert. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt: ich muss unbedingt noch mal in England, Italien oder Spanien spielen. Ich fühle mich in Leverkusen sehr wohl und lasse alles offen.“