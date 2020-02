Werder Bremen kann im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr) mit Ludwig Augustinsson planen. Das kündigte Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Donnerstag an. „Er hat die Trainingswoche bis hierhin gut absolviert und wird uns am Samstag zur Verfügung stehen“, sagte Kohfeldt über den Rückkehrer.

Wegen zweier Muskelfaserrisse hatte der 25-jährige Linksverteidiger seit Ende 2019 aussetzen müssen. Nach dem Comeback von Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie (33) vor einer Woche beim 0:3 gegen RB Leipzig kann Werder auf den Außenverteidiger-Positionen folglich wieder auf seine Bestbesetzung zurückgreifen.