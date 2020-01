Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann gibt zu, dass die Verletztenmisere bei den Grün-Weißen zu einem Teil selbst verschuldet ist. „Letzten Endes haben wir zu wenig Regeneration eingebaut“, blickt Baumann im ‚kicker‘ auf den vergangenen Sommer zurück, „der Austausch zwischen Ärzten, Physios und athletischer Abteilung war in dieser Phase nicht optimal“.

In Sachen Transfers kann der 44-Jährige bislang noch nichts vermelden. Die ‚Bild‘ berichtet über ein Interesse an Leipzigs Matheus Cunha, die Idee soll allerdings verworfen worden sein, da der Angreifer mit Brasilien an der bald stattfndenden Olympia-Qualifikation teilnimmt. Werder weilt noch bis zum kommenden Samstag im Trainingslager auf Mallorca.