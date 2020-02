Obwohl Borussia Dortmund am gestrigen Dienstagabend gegen den SV Werder aus dem DFB Pokal ausgeschieden ist, darf sich Youngster Giovanni Reyna über einen neuen Rekord freuen. Mit 17 Jahre, zwei Monaten, drei Wochen und einem Tag – oder umgerechnet 6292 Tagen – ist er der jüngste Torschütze in der Geschichte des Landespokals.

In der 66. Minute wurde das Dortmunder Offensiv-Talent eingewechselt. Zwölf Minuten später gelang dem 17-Jährigen der sehenswerte 2:3-Anschlussrreffer. Dabei blieb es aber und der BVB musste bereits im Achtelfinale die Segel streichen. Für Reyna war es der erste Profitreffer im vierten Spiel.

Für die nächste Runde hat es leider nicht gereicht Dennoch hat sich @Gioreyna10 bei #SVWBVB als jüngster Torschütze aller Zeiten in die @DFB_Pokal-Geschichtsbücher eingetragen

This is only the beginning... pic.twitter.com/YhUvnpFKzw

— Borussia Dortmund (@BVB) February 5, 2020