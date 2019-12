Zinédine Zidane sieht trotz der momentanen Torflaute keine Notwendigkeit, die Offensive von Real Madrid im Januar zu verstärken. „Wir benötigen absolut keinen neuen Stürmer. Wir sind auf einem guten Weg und verbessern uns ständig. Uns fehlt momentan nur das Glück vor dem Tor“, sagte der 47-Jährige nach dem 0:0-Unentschieden gegen Athletic Bilbao am Sonntagabend.

Das Spiel gegen die Basken war bereits das sechste in der laufenden Saison, in dem die Königlichen keinen eigenen Treffer erzielen konnten. „Es ist weder Pech noch mangelnde Durchschlagskraft. Wir werden genau so weitermachen, denn dann wird der Ball reingehen. Es waren lediglich zwei Spiele hintereinander, der Fußball ist so. Wenn wir ruhig bleiben und weitermachen, werden wir wieder gewinnen“, betont der Franzose. Real überwintert hinter dem FC Barcelona auf dem zweiten Platz. Lediglich zwei Punkte trennen die Rivalen voneinander.