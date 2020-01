„In der Bundesliga bin ich Dortmund-Fan, wenn ich das so sagen darf“, hatte Karim Adeyemi selbst Anfang Dezember Gerüchte um eine Rückkehr nach Deutschland und einen Wechsel zum BVB angeheizt. Vorerst sieht er seine Zukunft aber in Österreich.

Wie RB Salzburg offiziell bestätigt, hat das 18-jährige Offensiv-Talent seinen Vertrag bis 2024 ausgedehnt. Der ursprüngliche Arbeitsvertrag des gebürtigen Münchners wäre im Sommer 2021 ausgelaufen.

Barça-Interesse bestätigt

„Mit Karim Adeyemi hat ein weiteres internationales Toptalent einen langfristigen Vertrag bei uns unterschrieben. Dass nicht nur wir von seinem außergewöhnlichen Talent überzeugt sind, haben auch die Anfragen des FC Barcelona und etlicher anderer Topvereine gezeigt. Wir sind überzeugt, dass er den nächsten Schritt seiner Entwicklung bei uns sehr bald machen wird, geben ihm aber auch die notwendige Zeit dafür“, bestätigt Sportdirektor Christoph Freund das Interesse aus Barcelona.

Adeyemi ergänzt: „Ich glaube, dass Salzburg gut zu mir passt. Hier kann ich mich bestmöglich weiterentwickeln. Ich habe mich mit meiner Familie darüber beraten und dafür entschieden, dass ich weiterhin hierbleiben möchte.“