Der neue Stürmer des FC Barcelona soll angeblich von Deportivo Alavés kommen. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ ist der 31-jährige Lucas Pérez der Favorit auf einen Vertrag im Camp Nou. Pérez, der schon in der Ukraine, Griechenland und England auf Torjejagd ging, ist für festgeschriebene 15 Millionen Euro zu haben. In der aktuellen Saison traf der Routinier neun Mal in 22 Ligaspielen.

Laut dem Radiosender ‚Cadena SER‘ taucht mittlerweile aber auch ein neuer Name auf der Liste der Blaugrana auf. Ausgerechnet der Kolumbianer Luis Suárez (22) von Real Saragossa könnte den verletzten Uruguayer Luis Suárez (33) vertreten. Barça soll bereits Kontakt aufgenommen haben. Ein Deal scheint aber kompliziert, da der junge Suárez aktuell vom FC Watford an Saragossa verliehen ist. Für den spanischen Zweitligisten traf der Stürmer in dieser Saison schon 14 Mal.

Barcelona sondiert also den Markt. Bislang hat der spanische Verband allerdings noch keine Entscheidung getroffen, ob Barça wegen der langfristigen Ausfälle von Suárez und Ousmane Dembélé einen Transfer außerhalb der dafür vorgesehenen Phasen vornehmen darf.