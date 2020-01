Der FC Sevilla schnappt dem FC Bayern eines seiner hoffnungsvollsten Talente weg. Wie die Andalusier verkünden, hat man Ryan Johansson verpflichtet. Der 18-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Sein Arbeitspapier an der Säbener Straße wäre im Sommer ausgelaufen.

Der Luxemburger war im Sommer 2017 in die Jugend der Münchner gewechselt und wartete dort seither auf sein Profidebüt. In der laufenden Saison kam Johansson in 19 Pflichtspielen für die A-Junioren der Bayern zum Einsatz, in denen ihm vier Tore und sieben Vorlagen gelangen. In Andalusien soll er nun zwischen der ersten und zweiten Mannschaft pendeln.

„Ein Traum wird wahr“, erklärt Johansson gegenüber Sevillas Klubmedien, „ich denke, dass Sevilla zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere der beste Klub für mich ist und ich hoffe, dass ich schon bald für die erste Mannschaft spielen werde. Es war sehr einfach, sich dazu zu entscheiden, hierher zu kommen, da ich mich hier verbessern und dem Team in Zukunft helfen kann.“