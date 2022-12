Brasiliens Scherbenhaufen | French Toast gegen Geheimagent Mbappé

Brasilien im Tal der Tränen

Die Seleção musste am gestrigen Freitagabend im Elfmeterschießen mitansehen, wie die Träume vom sechsten WM-Titel an Kroatiens Schlussmann Dominik Livakovic zerschellten. Doch nicht nur das Team um Superstar Neymar liegt am Boden, auch die brasilianische Presse ist untröstlich. „Es ist Zeit, die Scherben aufzuheben“, schreibt die Extra. Der weinende Neymar ziert die Titelseiten der ‚O Dia‘ sowie der ‚Folha de Londrina‘. Letztgenannter spricht aufgrund des Abschieds von Nationalcoach Tite auch vom „Ende einer Ära“. Nationalhelden wie die beiden Routiniers Thiago Silva (38) und Dani Alves (39) werden ihre Karrieren ohne den WM-Pokal beenden müssen.

England verspottet Frankreich

Am heutigen Samstagabend (20 Uhr) wartet mit der Partie zwischen England und Frankreich ein echter WM-Leckerbissen. Und auf der Insel ist man sich sicher, dass das Prestigeduell zugunsten der Three Lions ausgeht. Selbst die sonst seriöse Time lässt sich zu einem „Yes oui can“ hinreißen. „Steht auf und seid Helden“, fordert die ‚Daily Mail‘. Die Sun erlaubt sich dagegen einen Scherz: „Lasst uns French Toast machen“, schreibt die Zeitung und bastelt auf der Titelseite Harry Kanes Gesicht auf ein Toastbrot. Nunja.

Mbappé, der Geheimagent

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals befasst sich die Presse ebenfalls mit dem anstehenden Viertelfinale. ‚Le Parisien‘ stellt in seiner heutigen Ausgabe Harry Kane und Kylian Mbappé für einen „königlichen Zusammenstoß“ gegenüber. Der PSG-Profi auf den Titelseiten aller Zeitungen in Frankreich zu sehen, die damit rechnen, dass er die englischen Medien zum Schweigen bringt. „König Mbappé fordert die Engländer heraus“, schreibt ‚La Montagne‘ plakativ. Und so wie England Frankreich seit Tagen verhöhnt, will die ‚L’Équipe‘ das Gleiche tun, indem sie den bekanntesten britischen Geheimagenten der Welt parodiert: James Bond. Nur dass es diesmal Mbappé ist, der als „Agent Bondy 0010“ bezeichnet wird, mit dem Filmtitel: „Verlieren kann warten“. Es ist angerichtet.