Marquinhos: Bayern „außergewöhnlich“

PSG-Kapitän Marquinhos hat sich zur Champions League-Partie seiner Mannschaft gegen den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr) geäußert. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt der 28-Jährige: „Bayern ist noch immer eine schwer zu bespielende Mannschaft, wir haben ja schon ein paarmal gegeneinander gespielt. Wir kennen die Bedeutung und die Geschichte dieses Vereins, auch in der Champions League. Die Spieler haben schon viele wichtige Partien bestritten, verfügen auf diesem Niveau über viel Erfahrung.“

Obwohl der deutsche Rekordmeister nach der Winterpause mit drei Unentschieden in die Rückrunde gestartet ist, erwartet der brasilianische Innenverteidiger enge Partien: „Jedes Match ist anders. Wir müssen uns perfekt vorbereiten, unabhängig davon, in welcher Verfassung sich die Teams gerade befinden. Ich habe schon viele Mannschaften gesehen, die verloren haben, weil das Momentum fehlte. Man sollte im Vorfeld nicht zu viel reden, es kommt vielmehr darauf an, was man auf dem Platz zeigt.“ Bayern sei als Mannschaft „außergewöhnlich“. Kurios: Seit 2017 sind die Franzosen und die Münchner in der CL bereits fünfmal aufeinandergetroffen.

