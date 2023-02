Nagelsmanns Vorahnung: Mbappé gegen Bayern dabei?

Julian Nagelsmann ahnte bereits vor einigen Tagen, dass die Verletzung von Kylian Mbappé eventuell nicht so schlimm ist, dass der pfeilschnelle Stürmer von Paris St. Germain auf die Partie gegen den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr) verzichten muss. Er stelle sein Team darauf ein, dass Mbappé und der ebenfalls angeschlagene Lionel Messi spielen werden, erläuterte der Bayern-Coach am Wochenende.

Nun sieht alles danach aus, als würde Nagelsmann Recht behalten. Die L’Équipe‘ berichtete bereits am Sonntagnachmittag, dass Mbappé ins Lauftraining zurückgekehrt sei. Die Oberschenkelverletzung des französischen Megastars scheint also bestens auskuriert. ‚Le Parisien‘ geht am frühen Abend sogar noch einen Schritt weiter und schreibt, Mbappé stünde sicher am Dienstag im Kader für das Highlight im Achtelfinale.

PSG braucht Mbappé

Auch wenn Christophe Galtier ankündigte, bei Mbappé „kein Risiko“ eingehen zu wollen, deutet nun vieles auf ein Blitzcomeback beim 24-jährigen Torjäger hin. Dass der 66-fache Nationalspieler gebraucht wird, offenbarte PSG am Samstag.

Gegen die AS Monaco musste man sich mit 1:3 geschlagen geben. Ohne Mbappé, Messi und Mittelfeldmotor Verratti. Am Dienstag könnten nun doch alle drei wieder mit von der Partie sein und dem deutschen Rekordmeister das Leben schwer machen.