DFB: Beste hakt EM ab

Jan-Niklas Beste macht sich keine falsche Hoffnung mehr auf eine Teilnahme an der EM im eigenen Land. „Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das Thema für mich eigentlich abgehakt“, so der Offensivspieler des 1. FC Heidenheim im Gespräch mit dem ‚RedaktionsNetzwerk Deutschland‘, „es gibt auf meiner Position genügend andere hervorragende Spieler in der Liga.“

„Ich selbst“, weiß Beste, „habe noch kein einziges Länderspiel absolviert, wie sollte ich da jetzt irgendwelche Ansprüche stellen?“ Aktuell lässt der DFB seinen Kader scheibchenweise von diversen Medien, Influencern und Institutionen bekanntgeben. Bislang wurden zehn deutsche EM-Teilnehmer verkündet – Beste war noch nicht dabei.