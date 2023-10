25 Millionen nicht genug: Barça will Chelsea ausstechen

Der FC Barcelona steigt offenbar in den Poker um das brasilianische Top-Talent Gabriel Moscardo ein. Einem Bericht der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ zufolge hat Sportdirektor Deco Kontakt zu dessen Verein Corinthians São Paulo aufgenommen, um Barças Interesse offiziell zu hinterlegen.

Der spanische Meister will Moscardo, der am Freitag seinen 18. Geburtstag feierte, im nächsten Jahr verpflichten. Günstig wäre ein Transfer des defensiven Mittelfeldspielers aber mitnichten. So ist der FC Chelsea bereits mit zwei Angeboten gescheitert, bot zuletzt Ende August 25 Millionen Euro Ablöse.

Die Forderung soll sich auf 30 Millionen Euro belaufen. In São Paulo steht der brasilianische U23-Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag, kommt für seinen Jugendklub Corinthians auf bislang 15 Profieinsätze.

Neben Barça und Chelsea sollen etliche weitere europäische Topklubs ein Auge auf den technisch versierten und über ein hohes Spielverständnis verfügenden Rechtsfuß geworfen haben. Wer das Rennen machen wird, ist offen – Moscardos nächster Schritt dürfte ihn aber eher früher als später nach Europa führen.