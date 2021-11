FC Bayern: Upamecanos Zwischenfazit

Dayot Upamecano ist mit seinen ersten Monaten beim FC Bayern zufrieden. Der Start fühle „sich sehr gut an“, äußert sich der Innenverteidiger im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘. „Zu Beginn bei einem neuen Verein ist es nie einfach. Aber ich kannte den Trainer und das war ein Vorteil. Vieles von dem, was wir in Leipzig gespielt haben, hat er auch bei Bayern umgesetzt – nur besser. Das hat es einfach gemacht“, so Upamecano.

„Als Verteidiger“ gefalle ihm an Trainer Julian Nagelsmann, „dass ich unter ihm auch nach vorn spielen und mal ein Risiko eingehen darf. Und wir sind flexibel, was Dreier- oder Viererkette angeht. Das kommt ganz auf den Gegner an.“ Der 23-jährige Franzose war im Juli für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig nach München gewechselt und kam seitdem in 16 von 18 Pflichtspielen zum Einsatz.