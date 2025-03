Nummer eins: Nagelsmann legt sich fest

Julian Nagelsmann hat sich für die Nations League-Spiele gegen Italien auf eine Nummer eins festgelegt. Wie ‚Sky‘ und ‚Bild‘ berichten, wird Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim in den Spielen am Donnerstag (20:45 Uhr) und Sonntag (20:45 Uhr) zwischen den Pfosten stehen. Außerdem gab der DFB bereits bekannt, dass Baumann die Nummer eins auf dem Rücken tragen wird.

Noch am Vormittag hatte es, so berichtet der ‚kicker‘, keine Gespräche mit den drei Torhütern Alexander Nübel, Stefan Ortega und eben Baumann gegeben, nun aber ist die Entscheidung gefallen. Der Kapitän der TSG blieb bislang in seinen einzigen beiden Partien für den DFB jeweils ohne Gegentor, gegen die Niederlande (1:0) und Bosnien & Herzegowina (7:0) gab es zwei Siege.