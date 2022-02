Leicester verlängert mit Justin

Leicester City hat ein besonderes Geburtstagsgeschenk für James Justin. Wie die Foxes verkünden, hat der seit dem heutigen Mittwoch 24-Jährige ein neues bis 2026 datiertes Arbeitspapier unterschrieben. Zuvor war der Außenverteidiger bis 2024 an den Premier League-Klub gebunden.

Justin war 2019 vom englischen Zweitligisten Luton Town zum LCFC gewechselt und etablierte sich dort im Saisonverlauf als Stammspieler. Vor allem in der Saison 2020/21 zeigte er starke Leistungen, riss sich dann aber das Kreuzband. Im vergangenen Januar kehrte er auf den Platz zurück und stand dreimal in Folge in der Startelf.