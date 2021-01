Mamba nach Kasachstan

Streli Mamba (26) steht ab sofort beim FC Kairat Almaty unter Vertrag. Bei den Kasachen unterzeichnet der Angreifer einen Vertrag bis Ende 2022 und wird damit Teil der Mannschaft des amtierenden Meisters. Laut ‚kicker‘ zahlt Almaty eine Ablösesumme, die im Erfolgsfall durch Boni auf bis zu eine Million Euro ansteigt.

Zuletzt spielte Mamba für den SC Paderborn. Nachdem im Sommer ein Wechsel zum 1. FC Köln am Medizincheck gescheitert war, hat der Stürmer nun eine neue sportliche Heimat gefunden. In Deutschland gelangen ihm ligaübergreifend 65 Treffer in 199 Spielen.