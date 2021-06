Perisic rettet Kroatien einen Punkt

Kroatien und Tschechien trennen sich am zweiten Spieltag mit 1:1-Unentschieden. Nach 35 Minuten zeigte Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande auf den Elfmeterpunkt, nachdem Kroatiens Dejan Lovren im Luftduell Patrik Schick per Ellenbogenhieb eine blutige Nase verschafft hatte. Der gefoulte Leverkusener selbst verwandelte den Strafstoß– Turniertor Nummer drei für Schick. Unkreative Kroaten hatten im ersten Durchgang kaum Offensivaktionen zu verzeichnen.

Nur knapp zwei Minuten nach Wiederanpfiff war es dann Ivan Perisic, der die tschechische Führung nach kurzem Dribbling an der Strafraumseite per Schlenzer ins lange Eck egalisierte. Nikola Vlasic hatte in der 72. Minute gar die Führung für Kroatien auf dem Fuß, sein Schuss aus zehn Metern ging aber knapp am Tor vorbei. Adam Hlozek tat es Vlasic kurz darauf auf der gegenüberliegenden Seite gleich. Im zweiten Spiel der Gruppe D treffen um 21 Uhr England und Schottland aufeinander.