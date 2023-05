Mbappé verkündet Zukunftsentscheidung

Vor fast genau einem hatte sich Kylian Mbappe doch noch einmal überzeugen lassen. Anstatt sich ablösefrei Real Madrid anzuschließen verlängerte er seinen Vertrag bei Paris St. Germain – zu äußerst lukrativen Konditionen, versteht sich.

Nun, ein Jahr später, versucht Mbappé, ähnliche Spekulationen im Keim zu ersticken. Auf Nachfrage ließ sich der Superstar am gestrigen Sonntagabend entlocken: „Ich bin glücklich, ich habe einen Vertrag. Nächstes Jahr werde ich hier sein und ich werde sehr glücklich sein.“

Vertrag nur bis 2024

Mit anderen Worten: Der 24-Jährige garantiert öffentlich, dass er den Lockrufen der internationalen Konkurrenz auch in diesem Jahr nicht erliegen wird. Zur Erinnerung: Sein Vertrag läuft 2024 aus, somit besteht für PSG letztmalig die Chance, noch eine adäquate Ablöse zu kassieren.

Ähnlich wie der FC Bayern müssen sich die Pariser in diesem Jahr mit dem Meistertitel begnügen. In sämtlichen anderen Wettbewerben war frühzeitig Schluss. „Wir dürfen diesen Titel nicht vernachlässigen“, befindet Mbappé, der mit seinem Team in der kommenden Saison offenbar einen erneuten Anlauf in Sachen Champions League-Titel starten will.