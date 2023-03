March verlängert bei Brighton

Brighton & Hove Albion verkündet die Verlängerung mit einem wichtigen Leistungsträger. Solly March dehnt seinen Vertrag beim Tabellensiebten der Premier League bis 2026 aus. Das bisherige Arbeitspapier des 28-jährigen Flügelspielers wäre 2024 ausgelaufen.

March ist ein Eigengewächs der Seagulls und stand bereits in 266 Pflichtspielen für den Klub auf dem Platz. Auch in der aktuellen Saison ist er gesetzte Stammkraft. In 25 Premier League-Partien kommt er auf sieben Tore und vier Vorlagen.

