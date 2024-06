Lyon heiß auf Ex-Frankfurter Lindström

Jesper Lindström könnte das bisher enttäuschende Kapitel bei der SSC Neapel zeitnah schließen. Nach FT-Informationen hat Olympique Lyon Verhandlungen mit den Azzurri über eine Verpflichtung des 24-jährigen Ex-Frankfurters aufgenommen. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption über rund 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Lindström war im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro von Frankfurt nach Italien gewechselt.

Am Vesuv konnte sich der Däne bisher aber nicht nachhaltig durchsetzen. Seine 22 Einsätze in der Serie A verteilen sich auf überschaubare 412 Minuten. Dementsprechend ist Lindström nach FT-Informationen offen für eine Luftveränderung und einverstanden mit dem Wechsel zu OL. An Neapel ist er noch bis 2028 vertraglich gebunden.