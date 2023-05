VfB: Guirassy über die Zukunftsfrage

Leihprofi Serhou Guirassy könnte den VfB Stuttgart im Anschluss an die Saison bereits wieder verlassen. Mit Blick auf seine Zukunft sagt der Stürmer gegenüber ‚Sky‘: „Alles ist möglich. In jedem Fall weiß ich, dass es Optionen gibt. Ich weiß nicht, wie sich alles entwickeln wird. Es ist möglich, dass ich zurück nach Rennes gehe. Es ist möglich, dass ich in der Bundesliga bleibe. Es ist möglich, dass ich bei Stuttgart bleibe.“

Dem Bezahlsender zufolge ist ein Verbleib des 27-Jährigen bei den Schwaben nur im Falle des Klassenerhalts realistisch. Selbst dann müsse sich der VfB jedoch strecken und mit Konkurrenz rechnen. Wie der Pay-TV-Sender berichtet, besteht auch in England Interesse an dem Rechtsfuß. Eine Rückkehr zu Stade Rennes, an das Guirassy vertraglich bis 2025 gebunden ist, sei die unwahrscheinlichste Option. Für den VfB kommt der Guineer in der aktuellen Spielzeit bislang auf zehn Tore.

