Schalke an Spielmacher Amallah dran?

Schalke 04 gehört offenbar zum Interessentenkreis für Selim Amallah. Der belgischen Zeitung ‚La Dernière Heure‘ zufolge sind die Königsblauen auf den offensiven Mittelfeldspieler von Standard Lüttich aufmerksam geworden.

In der in Belgien abgebrochenen Erstligasaison gelangen Amallah sieben Tore und vier Assists in 25 Partien. In der Europa League traf der 23-Jährige auch gegen Eintracht Frankfurt und den FC Arsenal.

Newcastle & Valencia im Rennen

Sollte S04 im Werben um Amallah ernst machen, droht jedoch finanzkräftige Konkurrenz. Auch das womöglich bald neureiche Newcastle United soll begeistert vom marokkanischen Nationalspieler sein, darüber hinaus wird der FC Valencia genannt.

