Bosz: „Alle haben bei uns eine Perspektive“

Lässt Bayer Leverkusen womöglich doch keinen seiner Profis im Winter ziehen? „Momentan haben für mich alle Spieler bei uns eine Perspektive“, unterstreicht Cheftrainer Peter Bosz im ‚Sky‘-Interview, dass in der aktuellen Situation sämtliche Kader-Mitglieder einen hohen Stellenwert genießen.

In der Tat kommt der Bundesliga-Tabellenführer bislang hervorragend durch die Saison, weil Spieler aus der zweiten Reihe in die Bresche springen und ihren Teil zum Erfolg beitragen. Aleksandar Dragovic (29) etwa wurde vor Wochen mit einem Wechsel zu Roter Stern Belgrad in Verbindung gebracht, zeigte zuletzt aber starke Leistungen als Vertreter von Edmond Tapsoba (21). Gut möglich, dass Leverkusen auch in der Rückrunde noch auf ihn setzt.