Faktor Schwarz: Reese sagte acht Klubs ab

Fabian Reese wollte offenbar nur zu Hertha BSC wechseln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schlug der 25-Jährige Angebote acht anderer Vereine aus, bevor er der Hertha sein endgültiges Ja-Wort gab. Dabei soll es sich unter anderem um Reeses Ex-Klub Schalke 04, den FC Augsburg und den 1. FC Köln gehandelt haben. Der VfL Wolfsburg bekundete außerdem Interesse am Rechtsfuß.

Neben den Bundesliga-Klubs gab es für den schnellen Angreifer auch Optionen im Ausland. US Cremonese und US Lecce wollten Reese dem Boulevardblatt zufolge nach Italien lotsen, die beiden Prager Vereine Sparta und Slavia versuchten ihr Glück ebenfalls. Entscheidend dafür, dass die Hertha am Ende den Zuschlag erhielt, soll vor allem an Sandro Schwarz gewesen sein. Der Coach der Berliner habe ihn mit seiner Spielphilosophie überzeugt.

Hertha nimmt Reese unter Vertrag