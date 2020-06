Medien: 96 schnappt sich Waldhof-Goalgetter

Der SV Waldhof Mannheim muss die kommende Saison wohl ohne Topstürmer Valmir Sulejmani planen. Wie der ‚Mannheimer Morgen‘ berichtet, zieht es den Angreifer nach zwei Jahren in der Quadratestadt zurück zu seinem Ausbildungsverein Hannover 96. Da der Vertrag in Mannheim ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Der frühere Waldhof-Trainer Kenan Kocak wollte den Angreifer bereits im Winter nach Hannover lotsen, handelte sich aber an alter Wirkungsstätte eine Absage ein.

Aufgrund eines Syndesmosebandrisses verpasste Sulejmani große Teile der Hinserie. Aktuell fällt der Angreifer mit einem Muskelfaserriss aus. Ohne die Verletzungen würde der Transfer für die Hannoveraner deutlich kostspieliger werden. Der Arbeitsvertrag des Kosovaren beinhaltet eine Klausel, aufgrund derer sich der Kontrakt bei 20 Spielen um eine Saison verlängert hätte. Sulejmani kommt aber lediglich auf 15 Liga-Einsätze.