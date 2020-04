Reals Faustpfand bei Haaland

Real Madrid rechnet sich gute Chancen auf eine Verpflichtung von Erling Haaland (19) aus. Die ‚as‘ berichtet, dass die Königlichen die besten Karten haben, sollte Borussia Dortmund einem Wechsel schon in diesem Sommer zustimmen. Dabei seien die Beziehungen zwischen beiden Klubs ein echtes Faustpfand.

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Real-Präsident Florentino Pérez pflegen tatsächlich ein gutes Verhältnis. Außerdem soll Martin Ödegaard (21), derzeit von den Blancos an Real Sociedad verliehen, bei Landsmann Haaland für seinen Klub geworben haben.

Besonders interessant: Der ‚as‘ zufolge greift Haalands 75 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel erst 2022 und nicht wie andernorts berichtet schon ein Jahr zuvor. Im Sommer wäre eine potenzielle Ablöse ohnehin frei verhandelbar und wohl astronomisch hoch.

Die Argumentation der ‚as‘ ist zu Teilen nachvollziehbar, hat aber einen entscheidenden Haken: Der BVB wird kein Interesse daran haben, seine Torgarantie (zwölf Tore in elf Spielen) nach nur einem halben Jahr wieder abzugeben, Beziehungen hin oder her. Außerdem muss auch Real in der Coronakrise kleinere Brötchen backen.