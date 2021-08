Der FC Chelsea verleiht Kenedy erneut. In der neuen Saison soll der linke Mittelfeldspieler für Flamengo Rio de Janeiro in seiner brasilianischen Heimat auflaufen. Seinen Vertrag bei den Blues verlängerte Kenedy zuvor.

Für den 25-Jährigen ist es bereits der fünfte Leihklub, zuvor war Kenedy für den FC Watford, Newcastle United, den FC Getafe und den FC Granada am Ball. Chelsea hatte den Brasilianer 2015 für acht Millionen Euro von Fluminense Rio de Janeiro geholt.

É o MENGO no comando 🎶



Vem no clima e #FazOKenedy! Vocês pediram pra anunciar, então tá aí! Kenedy é o novo reforço do Mengão! 😎🤝 #VamosFlamengo pic.twitter.com/MEH1bhTLCn