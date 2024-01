Darmstadt: Entscheidung bei Justvan

Darmstadt kann wahrscheinlich noch in dieser Woche seinen Wunschspieler begrüßen. Die Lilien haben in den Verhandlungen um eine Leihe von Offensivspieler Julian Justvan den Durchbruch erzielt, berichtet der ‚kicker‘ in seiner aktuellen Ausgabe.

Demzufolge war man sich bei der TSG Hoffenheim zuletzt unsicher, ob der 25-Jährige in diesem Winter abgegeben werden soll. Nun allerdings scheinen die Kraichgauer den Deal abgenickt zu haben. Darmstadt will sich für die Mission Klassenerhalt rüsten, während sich Justvan wertvolle Spielpraxis auf Erstliga-Niveau verspricht.