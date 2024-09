VfB bindet den Nübel-Nachfolger

Der VfB Stuttgart kann langfristig mit Dennis Seimen planen. Wie der Vizemeister mitteilt, hat das 18-jährige Torwart-Juwel seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2029 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seimen zählt zu den besten Nachwuchskeepern in Deutschland und lief bereits 16 Mal in DFB-Jugendnationalmannschaften auf. Aktuell sammelt er in der 3. Liga bei der Stuttgarter Reserve Erfahrungen im Profifußball.

Lese-Tipp

Stuttgart: Der Nübel-Nachfolger steht schon bereit

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth lobt: „In den bisherigen Spielen in der 3. Liga hat Dennis eindrucksvoll bewiesen, dass er auch in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann. Dennis verkörpert auf der Torhüter-Position die Zukunft des VfB, deshalb war es unser klarer Wunsch, ihn langfristig an den Verein zu binden. Wir sind sehr froh, dass uns das gelungen ist und Dennis auch weiterhin das VfB-Trikot tragen wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seimen ist am Wasen als Nachfolger von Alexander Nübel (27) vorgesehen. Der aktuelle Stammkeeper gehört dem FC Bayern und ist noch bis 2026 an den VfB verliehen. Nübels Zukunft ist eng an das Karriereende von Bayern-Kapitän Manuel Neuer (38) geknüpft. Schon im Sommer 2025 könnte der Rekordmeister Nübel per Option zurück nach München holen.