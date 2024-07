FC Bayern: Eberls vielsagende Worte über Goretzka

Mit einem Jahr Verspätung ist João Palhinha beim FC Bayern gelandet. Die Ankunft des Wunschspielers von Ex-Trainer Thomas Tuchel wirft jedoch die Frage auf, wer im Mittelfeld des FC Bayern dem zweikampfstarken Portugiesen weichen muss. Max Eberl ließ bei der Präsentation von Palhinha durchblicken, dass es auch den ein oder anderen Abgang geben wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter Umständen könnte es Leon Goretzka treffen. Angesprochen auf die Perspektive des 29-Jährigen beim Rekordmeister ließ Eberl aufhorchen: „Wir besprechen die Dinge vertrauensvoll, nicht in der Öffentlichkeit. Aber klar: Die Konkurrenzsituation im Mittelfeld wird extrem groß werden. Jeder Spieler muss am Ende für sich entscheiden, was sein nächster Schritt ist und ob er den Konkurrenzkampf annimmt.“

Lese-Tipp

Bayern-Talent Pisano wechselt nach Italien

Volle Rückendeckung klingt anders. Bayern-Patron Uli Hoeneß hatte zuletzt noch über Goretzka gesagt: „Im Leben bekommt man immer eine zweite Chance. Das gilt auch für ihn bei Bayern München.“ Grundsätzlich ist man an der Säbener Straße aber bei Goretzka, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, verkaufsbereit. Der Großverdiener hat dem Vernehmen nach das Interesse von Atlético Madrid und der SSC Neapel geweckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ito-Verletzung ändert nichts

In der Innenverteidigung sieht Eberl durch den verletzungsbedingten Ausfall von Neuzugang Hiroki Ito derweil keinen Nachholbedarf. Der 25-jährige Japaner zog sich beim Testspiel gegen den FC Düren (1:1) einen Mittelfußbruch zu und wird vorerst ausfallen.

„Es ist einfach unglücklich, wenn sich ein Spieler verletzt, und wenn es ein Neuzugang ist, ist es noch schlimmer“, sagte Eberl und betonte: „Aber das ändert nichts an unserer Strategie. Wir haben auch ein paar Jungs vom Campus im Training, die sehr lernwillig sind und eine große Bereicherung darstellen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde mehrfach berichtet, dass vielmehr der Verkauf von Mathijs de Ligt entscheidend für weitere Zugänge für die Innenverteidigung ist. Der 24-jährige Niederländer steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Bei der Ablöse herrscht jedoch noch Unklarheit.